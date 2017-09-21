RTÜK Başkanı Yerlikaya, aile dostu dizi ve filmlere sağlanacak teşvikle ilgili "Uygulamanın hayata geçirilmesi için önümüzde çok fazla engel kalmadığını düşünüyorum. İnşallah 2018 yılı içerisinde teşvik verilmesine başlayacağız. Bütçemize koyuyoruz. Önce ilkeleri belirleyeceğiz" dedi.

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

690 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) yapılan düzenlemeyle aile, çocuk dostu dizilerin teşvik edilmesine karar verildiğini, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile RTÜK'ün de sorumlu kuruluş olarak belirlendiğini anımsatan Yerlikaya, bu konudaki çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bakanlıkla teşvik çalışmasının detaylarını belirlemek üzere ortak komisyon kurulduğunu belirten Yerlikaya, geçen hafta da yürütülen çalışmalara yönelik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile bir araya geldiklerini ifade etti.

"BÜTÇEYE KOYUYORUZ"

Yerlikaya, "İnşallah teşvik uygulamasıyla ilgili önümüzdeki günlerde müjdeyi vermeyi düşünüyoruz, bunu bütçemize de koyuyoruz. Yayıncılarımıza bir nebze de olsa destek vermeyi düşünüyoruz. Çünkü dizilerin, filmlerin aile dostu olmasını istiyorsak bizim de destek vermemiz lazım. Sadece müeyyide uygulamak değil teşvik de önemli." dedi. Marifetin iltifata tabi olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Radyo ve televizyonlarımızda marifetli, güzel şeyler olmasını istiyorsak iltifat etmemiz lazım. Onları maddi manevi teşvik etmemiz lazım. Her şey elbette parayla da olmaz. Ufak bir ödül, madalya insanı veya o filmin yapımcısını mutlu edebilir, çok güzel motive edebilir. O bakımdan bu tür faaliyetleri de daha da yoğunlaştırarak yapacağız" ifadelerini kullandı.

"2018'DE BAŞLIYORUZ"

KHK ile aile dostu dizi ve filmlere teşvik verilmesine yönelik yasal altyapının da oluştuğuna işaret eden Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla uygulamanın hayata geçirilmesi için önümüzde çok fazla engel kalmadığını düşünüyorum. İnşallah 2018 yılı içerisinde teşvik verilmesine başlayacağız. Bütçemize koyuyoruz. Önce ilkeleri belirleyeceğiz. Bakanlığımızla aile dostu dizilerin, filmlerin, yapımların hangi ilkelere göre belirleneceğini görüşüyoruz. Alınacak ilke kararları sonrasında da bu tür dizi, film ve yapımlara destek vermeyi düşünüyoruz."

Yerlikaya, hem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık hem de Bakan Kaya'nın bu çalışmaya sonuna kadar destek verdiğini bildirdi.

"AİLE YAPIMIZI ÇOK İYİ KORUMAMIZ LAZIM"

RTÜK'ün aile yapısını zedeleyen yayınları yakından takip ettiğine dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti: "Aile yapısı toplumumuzun temel direğidir. Aile ortadan kalkarsa toplumda her şey ortadan kalkar. Bizim kanaatimiz budur. Aile yapımızı çok iyi korumamız lazım. Örneğin geçenlerde bir televizyonda eş değiştirmeyle ilgili bir yayın gördük ve hemen en ağır cezayı uyguladık. Dolayısıyla aile yapımızın bozulması veya buna benzer film, yapım, ne olursa olsun, bunlar konusunda RTÜK olarak, üyelerimiz olarak çok hassasız ve gerekenleri de yapıyoruz. Yüzyıllardır sağlam olan aile yapımızın bundan sonra da devam etmesini istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

"TÜRKÇE'NİN DOĞRU KULLANILMASI İÇİN EĞİTİMLER VERİLECEK"

"Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi"ne değinen Yerlikaya, hem yerel hem de sonraki aşamalarda ulusal medyadaki radyo ile televizyonlarda Türkçe'nin daha doğru ve güzel kullanılması için eğitimler verileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 2017'nin "Türk Dili Yılı" ilan edildiğini ve projenin de bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Dil Kurumu ve TRT iş birliğiyle hayata geçirildiğini hatırlatan Yerlikaya, RTÜK'ün sadece ceza uygulayan değil aynı zamanda ödüllendiren, eğitim çalışmaları yürüten bir kurum olduğunu vurguladı.

Yerlikaya, "Türkçenin doğru ve güzel kullanımı da çok önemli. Çünkü vatandaşlarımızdan da çok şikayet geliyor. Yetişkinlerin televizyon izleme saatleri normalde 3, hafta sonu 5 saat. Çocuklar ise televizyonun ve radyonun karşısında çok daha fazla duruyor. Bazı aileler televizyonu 'dadı' gibi kullanıyor. Öyle olunca çocuk da her şeyi oradan öğreniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: haberinburada