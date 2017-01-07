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rtük'ten 'din ve sağlık' istismarcılarına ceza

RTÜK'TEN 'DİN VE SAĞLIK' İSTİSMARCILARINA CEZA

RTÜK, sağlığa iyi geldiği iddiasıyla tanıtılan gıda takviyesi ve cinsel içerikli ürün satışı, bahis sitesi ve canlı sohbet hatları reklamı yapan kanallara ceza verdi.

Tarih : 07 Ocak 2017, 14:01
Puan Ver : Rtük'ten 'din Ve Sağlık' İstismarcılarına Ceza(10/10)8


RTÜK yetkililerinden alınan bilgiye göre, Üst Kurul yılın ilk toplantısında diğer gündem maddeleriyle yayın ihlalleri yapan kanallara yönelik yaptırımları ele aldı.



Bu kapsamda Üst Kurul, cinsel içerikli ve gıda takviyesi ürün satışı yapan, canlı sohbet hatları reklamı yapan, dini duyguları istismar ederek haksız ticari çıkar elde eden, "ara-kazan", "bul-kazan" gibi bahis sitelerinin reklamını yapan ve çeşitli "tele alış-veriş" programları yapan kanallara ceza verdi. Bu çerçevede 12 kanala toplam 106 müeyyide uygulandı.



RTÜK'ün hakkında müeyyide kararı aldığı Maksim TV, Seymen TV, Evin TV, Halk TV, Nurs TV, Son Hedef TV, MGC TV, Anadolu Yurdum TV, HM TV, Shopping Channel TV, ANC TV ve Medya TV'ye çeşitli sayılarda uyarı veya para cezası verilmesi kararlaştırıldı.



Ayrıca, müstehcen ve alkolü özendirici yayınları nedeniyle MTV'ye, pornografik yayın içerikleri nedeniyle de Park TV'ye ceza verildi.



RTÜK, müeyyide kararlarını Sağlık Bakanlığına ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına bildirdi.



 



 



kaynak:AA








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