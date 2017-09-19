RUHANİ, TRUMP'I UYARDI: NÜKLEER ANLAŞMADAN VAZGEÇERSENİZ BEDELİ AĞIR OLUR
Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmeleri kapsamında New York'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, CNN televizyon kanalına verdiği özel mülakatta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"ABD ANLAŞMADAN VAZGEÇERSE AĞIR BEDEL ÖDER"
Ruhani, "Nükleer anlaşmayı bozmasının ABD'ye ağır bedeli olacaktır ve Amerikalıların, işlerine gelmeyecek bu ağır bedeli ödemek isteyeceklerini sanmıyorum." dedi.
"TRUMP'IN ÖNGÖRÜLEMEZ TAVIRLARINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURDUK"
Trump yönetiminin anlaşmadan vazgeçmesi durumunda ABD'nin uluslararası toplum nazarında güveninin azalacağını söyleyen Ruhani, "Trump'ın öngörülemez tavır ve tepkilerini göz önünde bulundurarak biz de anlaşmadan çekilmesi durumunda nasıl sert bir tepki vereceğimizi düşündük." diye konuştu.
"MYANMAR HÜKÜMETİ KINANMALI"
Ruhani ayrıca Myanmar hükümetinin, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliam nedeniyle kınanması gerektiğini söyledi.
"YARDIMLAR MYANMAR'A DEĞİL BANGLADEŞ'E YAPILMALI"
Arakanlı Müslümanlar için yapılan insani yardımın Myanmar hükümetine değil, Bangladeş'e yapılması gerektiğini dile getiren Ruhani, yardımların asıl mülteci kamplarında yaşayan Arakanlılara ulaştırılması gerektiğini kaydetti.
"TERÖR ÖRGÜTLERİ ARAKAN HALKINI İSTİSMAR EDEBİLİR"
Ruhani ayrıca DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin Arakan halkını "istismar edebileceğini" sözlerine ekledi.
Kaynak: haberinburada
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