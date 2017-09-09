EuroBasket'te mücadele eden Romanya'da Andrei Mandache, Karadağ karşısında triple-double yaparak 22 yıl sonra Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda triple-double yapan ilk oyuncu oldu.

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'nda, galibiyet alamadan turnuvaya veda eden ev sahibi Romanya'da Andrei Mandache, Karadağ karşısındaki performansıyla turnuva tarihine geçti.

MANDACHE DAMGA VURDU

Romanya, son maçında Karadağ'a 86-69 mağlup olarak ev sahipliği yaptığı C Grubu'nu galibiyet alamadan son sırada tamamladı. Maçın sonucundan öte Romanya forması giyen Andrei Mandache'nin performansı güne damgasını vurdu.

22 YIL SONRA TRİPLE-DOUBLE GELDİ

Mandache, Karadağ karşısında 14 sayı, 10 ribaunt, 11 asist ile oynadı. Rumen oyuncu bu rakamlarla Avrupa Şampiyonalarında 22 yıl sonra gerçekleşen ilk triple double performansına imza atmış oldu.

22 yıl önce 1995 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, o zamanlar NBA'de Chicago Bulls'ta kadrosunda bulunanToni Kukoc, Hırvatistan Milli Takımı formasıyla Finlandiya'ya karşı 15 sayı, 12 ribaunt, 11 asistlik triple double performansı sergilemişti.

Kaynak: haberinburada