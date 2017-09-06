RUMENLER DUYURDU: YILDIZ OYUNCU GALATASARAY'DA!
Galatasaray için flaş Iasmin Latovlevici iddiası! Romanya'nın Sport gazetesi Kardemir Karabükspor forması giyen 31 yaşındaki sol bek Iasmin Latovlevici'nin Galatasaray ile anlaştığını iddia etti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bu transferi bizzat kendisinin bitirdiği belirtilirken Galatasaray'ın Iasmin Latovlevici için Karabükspor'a 700 bin Euro ödeyeceği kaydedildi.
3 YILLIK ANLAŞMA
Sezon başındaki sakatlığı nedeniyle Karabükspor'da bu sene henüz forma şansı bulamayan tecrübeli sol bekin Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.
31 yaşındaki futbolcu için en yüksek ödenen bonservis ücreti, Steaua'nın Poli Timisoara'ya ödediği 600 bin Euro'ydu. Latovlevici, transferin tamamlanması halinde kendi transfer rekorunu kırmış olacak.
Kaynak: haberinburada
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