Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir'in S-400 hava savunma sistemi teslimatının 2 yıl içinde başlayacağı yönündeki ifadeleri uluslararası basında geniş yer buldu. Rus askeri uzman Viktro Litovkin, Ankara'nın Moskova'yla anlaşma yaparak bağımsızlığının altını çizdiğini ve ABD'nin bundan rahatsız olduğunu belirtti.

İki yılın kısa bir süre olduğunu dile getiren Litovkin, Sputnik'e yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"TÜRK ASKERİNE S-400 İLE İLGİLİ EĞİTİM VERECEĞİZ"

Önce S-400'lerin ordumuza teslimatının yapılması, ardından da bir süre önce Çin'le imzalanan anlaşmanın yerine getirilmesi gerekiyor. Sonra sırada Türkiye var. Fabrika, tüm siparişleri birden yerine getiremez, bu yüzden sistemlerin üretimi ve siparişçiye teslimi için belli bir süre isteniyor. İki yıl aslında çok kısa süre. Tüm bunlar anlaşmada belirlendi. Ayrıca Türk askerlerine bu sistemle ilgili eğitim vereceğiz. Türk teknisyen ve mühendisleri de eğiteceğiz.

"PENTAGON VE BEYAZ SARAY'I KUDURTTU"

Türkiye'nin S-400'ü alarak ABD ve NATO'ya bağımsız kararlar alacak yetenekte olduğunu gösterdiğini söyleyen Rus uzman, "Türkler, siyasi anlamda çok şey kazandı. Onlar, Rus teçhizatın ABD dahil diğerlerine göre daha güvenli ve etkili gördüklerini gösterdi. Elbette bu, Pentagon ve Beyaz Saray'ı kudurttu.

"ABD VE NATO İÇİN AĞIR BİR DARBE OLDU"

Zira NATO üyesi ülkelerin Amerikan teçhizatından vazgeçmesi yumuşak tabirle yasak. İkincisi, Türkiye, yeterince bağımsız, egemen ülke olduğunu sergiledi. Zira NATO üyesi tüm ülkeler kendi egemenliğinden vazgeçiyor. Türkiye ise bağımsız kararlar alabileceğinin altını çizdi. Bu, ABD ve NATO idaresi için ağır darbe oldu.

"ABD, TÜRKİYE'YE ŞANTAJ YAPIYOR"

S-400'lerin NATO hava savunma sistemine dahil edilmeden çalışabileceğini, bu yüzden Washington'un bu sistemlerin NATO standartlarına uymadığı yönündeki spekülasyonlarının sıradan şantaj olduğunu kaydeden Litovkin, "Onlar yalan söylüyor. Yunanistan, S-300'e sahip. Bu sistem S-400'den daha kötü ama NATO'nun hava savunma sistemine iyi uydu. ABD Türkiye'ye şantaj yapıyor" dedi.

Kaynak: haberinburada