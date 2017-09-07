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Rus Hosteslerin Büyük Beden Zaferi! Tazminat Alacaklar

RUS HOSTESLERİN BÜYÜK BEDEN ZAFERİ! TAZMİNAT ALACAKLAR

Rusya'da iki hostes büyük beden oldukları gerekçesiyle presjli uçuşlarda kendilerine görev verilmediğini iddia edip, çalıştıkları hava yolu şirtketine dava açtı ve tazminat almaya hak kazandı.

Tarih : 07 Eylül 2017, 12:40
Puan Ver : Rus Hosteslerin Büyük Beden Zaferi! Tazminat Alacaklar(6/10)2

İki hostes, uluslararası havayolunun kazançlı rotalarından 'büyük beden' oldukları iddiasıyla alıkonulduklarını belirterek bir dava açmıştı. Aeroflot hosteslerine 42 bedenden daha büyük olmamaları gerektiğini belirtiyor. Mahkeme kararı gereğince tazminat alan hosteslerin zaferine rağmen mahkeme havayolunun bu tavrının 'ayrımcılık' olmadığına hükmetti.

"HER FAZLA KİLO FAZLA YAKIT"

Şirketin avukatı, mahkemede hosteslerin yolcuları şirkete çekmek için önemli etmenlerden biri olduğunu öne sürdü. Şirket aynı zamanda büyük beden kabin görevlilerinin uçakta hareket kabiliyetinin azaldığını ve her fazla kilo için daha çok yakıt harcamaları gerektiğini iddia etti.

Mahkeme kararının ardından şirket, hükmü iyice değerlendirdikten sonra politikaları hakkında değişiklik yapıp yapmamak konusunda karar vereceklerini belirtti.

Gazetecilere konuşan davacı hosteslerden Irina Ierusalimskaya ise "giysi bedeninin yaptığı iş ile bir ilgisi olmadığını, çünkü ilk sırada profesyonelliğin geldiğini" söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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