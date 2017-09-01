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Rus Şirketi İlk Elektrikli Otobüsü Türkiye'ye Gönderdi

RUS ŞİRKETİ İLK ELEKTRİKLİ OTOBÜSÜ TÜRKİYE'YE GÖNDERDİ

Rus şirketi Drive Electro, Türk Otokar için üretilen ilk elektrikli otobüsü Türkiye'ye gönderdi.

Tarih : 01 Eylül 2017, 14:30
Puan Ver : Rus Şirketi İlk Elektrikli Otobüsü Türkiye'ye Gönderdi(7/10)3

Rus şirketi Drive Electro tarafından Türk Otokar için üretilen ilk elektrikli otobüsü Türkiye'ye gönderdi. Drive Electro'dan yapılan açıklamada, Otokar ile Aralık 2016'da imzalanan anlaşmaya bağlı olarak ilk elektrikli otobüs Moskova'dan Türkiye'ye gönderildiği belirtildi.

50 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Açıklamaya göre, sipariş veren şirketin planları arasında elektrikli otobüsün fabrika denemelerinin düzenlenmesi ve daha sonra İstanbul'a gönderilmesi yer alıyor.

Drive Electro açıklamasında, elektrikli otobüsün 12 metre uzunluğunda üst sınıf otobüs olduğu ve şarj kapasitesinin 40-50 kilometre olduğu belirtildi ve şarj işleminin 6-10 dakika sürdüğü belirtildi.

DRIVE ELECTRO

Drive Electro, Novosibirsk'de 2012 yılından itibaren Rosatom'un siparişi üzerine elektrikli otomobil ve elektrikli otobüs üretiyor. Tula'da 2014 yılında dünyadaki ilk şarjlı troleybüs hizmet vermeye başladı.

Aynı zamanda Doğu Avrupa piyasasına da çıkan Drive Electro ve Belkommunaş'ın ortak projesi olan troleybüsler 2016 sonunda Belarus yollarında hizmete başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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