Rusların "Bebek yüzlü Hulk" adını verdiği 18 yaşındaki sporcu, çalışmalara başladıktan 3 yıl sonra devasa bir vücuda ulaştı. Vins'i şimdi herkes tanıyor.

İsteseydi güzellik yarışmalarına katılıp ilk üçü zorlayabilirdi ama o kas geliştirmeyi seçti. Ruslar'ın "Bebek yüzlü Hulk" adını verdiği Vins, 180 kiloluk ağırlıkları bile hiç zorlanmadan kaldırıyor. 18 yaşındaki Julia Vins, Instagram'da paylaştığı fotoğraflar sonrasında kendi ülkesinde oldukça tanınan biri haline geldi.

6 ÖĞÜN YEMEK YİYİYOR

Vins, vücudunu geliştirmek ve formda kalmak için, günde 6 öğün yemek yiyor. Tavuk, yumurta, pirinç ve sebze yediğini söyleyen 'Kaslı Barbie' haftada bir gün istediğini yiyor.

3 YILIN SONUNDA BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Zayıflığından ötürü biraz kilo kazanmak için 15 yaşında spor salonuna giden Vins'in hayatı bir andan değişti. Spor salonunda tanıştığı bir eğitmen, Vins'teki potansiyeli gördü ve onu vücut geliştirmeye yönlendirdi. Kendini sporda bulduğunu belirten genç kız, 3 yıl sonunda devasa bir vücuda ulaştı.

Kaynak: haberinburada