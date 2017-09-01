Rusya ve ABD arasındaki diplomat gerilimi, bürokratik bir soğuk savaşa dönüştü.

Rusya Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD'nin San Fransico'daki Rus konsolosluğunu ve 2 konsolosluk tesisini kapatmasına ilişkin kararının, iki ülke arasındaki ilişkiyi çıkmaza soktuğunu belirtti.

'ABD, İKİLİ İLİŞKİLERİ MAHVETMEYE DEVAM EDİYOR'

Uşakov, açıklamalarına şöyle devam etti: "ABD yönetimi ikili ilişkileri mahvetmeye devam ediyor. Belki de bu durumun yalnızca bizim için değil, iki taraf için, uluslararası istikrar için ne gibi bir sonuç doğuracağını düşünmeden hem de. Bu durum yalnızca üzücü ve can sıkıcı olabilir."

'ŞİMDİ NASIL BİR YANIT VERECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Gazetecilerin Rusya'nın bu adıma karşı vereceği cevabın ne olabileceği yönündeki sorusunu yanıtlayan Uşakov "Yalnızca diplomatik mülklerimize el koymadılar, bu durum ayrıca büyükelçilik ve diplomatik kuruluşlarımızın faaliyetlerini zorlaştırıyor. Şimdi nasıl bir yanıt vereceğimizi düşünüyoruz. Bir taraftan da elbette durumu kızıştırmak istemiyoruz. Bu aptallık. Birileri aklıselim davranmalı ve tüm bunları durdurmalı" ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN YARINA KADAR SÜRESİ VAR

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün ABD'nin Rusya'dan San Fransisco'daki konsolosluğunu, ayrıca Washington ve New York'taki 2 konsolosluk tesisini 2 Eylül'e kadar kapatmasını talep ettiğini duyurdu.

RUSYA 755 DİPLOMATI KOVMUŞTU

Temmuz ayında ise ABD Senatosu'nun Rusya'ya yeni yaptırımlar öngören yasa tasarısını kabul etmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki ABD büyükelçiliğinde ve konsolosluk görevlerinde çalışan ABD'li diplomatik ve teknik personel sayısının 755 kişi çıkarılarak 1 Eylül'e kadar 455'e düşürülmesini talep etmişti.

Kaynak: haberinburada