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RUSYA: ABD, PYD'NİN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN BİZE SALDIRDI


Rusya: ABD, PYD'nin Önünü Açmak İçin Bize Saldırdı
Tarih : 20 Eylül 2017, 22:30
Puan Ver : Rusya: Abd, Pyd'nin Önünü Açmak İçin Bize Saldırdı(7/10)3

İdlib'te Rusya ve Esad güçlerinin konuşlandığı bölgeye Fetih el Şam tarafından saldırı düzenlendi. Rus Genelkurmayı ise, saldırının Esad rejiminin Deyrizor'daki ilerleyişini yavaşlatmak amacıyla ABD tarafından planlandığını iddia etti.

PYD DEYRİZOR'UN DOĞUSUNA İLERLEYİŞE GEÇTİ

Rusya destekli Esad rejimi, Eyül ayının başında, Suriye'nin Deyrizor kentindeki 3 yıllık DEAŞ kuşatmasını kırdı. Ardından rejim güçleri Deyrizor'un DEAŞ denetimindeki doğusuna doğru ilerlemeye başladı. Aynı zamanda kuzeydeki ABD destekli terör örgütü PYD/YPG güçleri Deyrizor kentinin kuzeyine ve doğusuna ilerliyişe geçti.

PYD'NİN GÜNEYE İLERLEYİŞİNİN ÖNÜNÜ KESTİ

Esad rejimi ve terör örgütü PYD/YPG, iki haftadır ilerleme alanları üzerinde birbirlerini tehdit ediyorlar. Esad güçlerinin Fırat'ın doğusuna geçmesi nedeniyle PYD'nin güneye ilerlemesinin önü kesilmiş durumda. Hatta bu gerilim nedeniyle geçtiğimiz hafta Rus uçakları Deyrizor'a ilerleyen PYD/YPG militanlarını vurmuştu. İşte yüksek gerilimin devam ettiği bu günlerde Deyrizor'dan çok uzakta, İdlib'den gelen haber, bölgede cepheleri daha da kızıştırdı.

FETİH EL ŞAM İDLİB'TE SALDIRDI

İdlib'te Rusya ve Esad rejimine ait bölgeye Fetih el Şam, eski adıyla En Nusra saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırıya Rus güçlerinin verdiği karşılıkta 850 Fetih el Şam militanı öldürüldü.

RUS GENELKURMAYI: SALDIRIYI ABD PLANLADI

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy ise yaptığı açıklamayla, saldırının ABD tarafından, Esad rejiminin Deyrizor'daki ilerleyişini durdurmak amacıyla planlandığını iddia etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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