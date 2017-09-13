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Rusya, Asılsız Bomba İhbarlarıyla Çalkalanıyor! 2 Günde Yüzlerce İhbar Yapıldı

RUSYA, ASILSIZ BOMBA İHBARLARIYLA ÇALKALANIYOR! 2 GÜNDE YÜZLERCE İHBAR YAPILDI

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 2 gündür yüzlerce nokta için bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine binlerce kişi tahliye edildi ancak ihbarlar asılsız çıktı.

Tarih : 13 Eylül 2017, 22:40
Puan Ver : Rusya, Asılsız Bomba İhbarlarıyla Çalkalanıyor! 2 Günde Yüzlerce İhbar Yapıldı(7/10)3

Rusya'nın kaynağı belirsiz bomba ihbarlarıyla başı dertte. Başkent Moskova'da, bazı alışveriş merkezleri, tren istasyonları, üniversiteler ve otellere yönelik bomba ihbarları yapıldı.

30'DAN FAZLA BOMBA İHBARI YAPILDI

Moskova şehir merkezinde, aralarında alışveriş merkezleri, tren istasyonları, üniversiteler ve otellerin de bulunduğu 30'dan fazla binaya yönelik telefonla yapılan kaynağı belirsiz bomba ihbarları nedeniyle tahliyeler başlatıldı.

20 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Binalardan 20 binden fazla kişinin tahliye edildiği kaydedilirken, ihbarların devam ettiğine de vurgu yapıldı.

ÖNCEKİ GÜN DE 22 ŞEHİRDE İHBAR YAPILMIŞ, 45 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Dün Rusya'nın aralarında bazı büyük şehirlerinin de bulunduğu 22 şehirde kaynağı belirsiz telefon ile bomba ihbarları yüzünden 45 bin kişinin tahliye edildiği, bugün ise 17 şehirde 190 binaya yönelik ihbarlar yapıldığı ifade ediliyor. Şu ana kadar yapılan bütün bomba ihbarları asılsız çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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