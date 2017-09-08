Rus uçağının Deyr ez Zor kentindeki yönetim noktasına açtığı ateş sonucunda DEAŞ'ın "Savaş Bakanı" öldü.

ÖNEMLİ İSİM VE 40 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Rus haber ajansı Ria Novosti'de yer alan haberde, Halimov ve 3 saha komutanının teröristlerin yönetim noktasındaki toplantı sırasında öldürüldüğü belirtildi. Bunların arasında bölgeye yeni gelen teröristlerin DEAŞ sahasına gönderilmesinden ve finans konularından sorumlu Aş-Şimali de yer alıyordu.

Ayrıca, Hava Kuvvetleri'nin 40 teröristi de yok ettiği belirtildi. Açıklamalarda, "Elde edilen bilginin ve Hmeymi hava üssünden hedefin belirlenmesinin ardından nokta atışı yapan Su-34 ve Su-35 olmak üzere 2 uçak havalandı" denildi.

Kaynak: haberinburada