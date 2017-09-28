Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı toplantı için Ankara'da...

UÇAKTAN İNER İNMEZ BEŞTEPE'YE GEÇTİ

Rusya Devlet Başkanı'nın uçağı Esenboğa Havalimanına indi. Vladimir Putin havaalanında yetkililer tarafından karşılandı. Putin ve beraberindeki heyet resmi tören için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti.

PUTİN, CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Külliye'de resmi tören ile karşılandı. Resmi törenin ardından iki lider ve heyetler çalışma yemeğine getçti. Erdoğan ve Putin başbaşa görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısı ile basın mensuplarının sorularına cevap verecek.

Kaynak: haberinburada