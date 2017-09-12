RUSYA, ERDOĞAN'I ONAYLADI: S-400 KONTRATI İMZALANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Rusya da S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontratın imzalandığını duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı'nın Askeri Teknik İşbirliği'nden sorumlu Danışmanı Vladimir Kojin, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontratı imzaladıklarını ve kontratın hayata geçirilmeye başlayacağını bildirdi.
ERDOĞAN DA DUYURMUŞTU
Kazakistan dönüşü gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya ile imzaların atıldığını belirtmişti. Kojin Tass ajansına yaptığı açıklamada, "Kontrat imzalandı, hayata geçirilmek üzere hazırlanıyor. S-400'ün en zor sistemlerden birisi olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden, burada önemli birçok nokta var" ifadesini kullandı.
"BASKI YAPAN BATILI ÜLKELERİN TEPKİLERİNİ ANLIYORUZ"
Kojin şu şekilde devam etti:
"Sadece bu kontrat ile ilgili alınan tüm kararların kesin olarak stratejik çıkarlarımıza uyduğunu garanti edebilirim. Bu sebepten dolayı Türkiye'ye baskı yapmaya çalışan bazı batılı ülkelerin tepkilerini anlıyoruz."
Kaynak: haberinburada
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