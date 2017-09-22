Deyr ez Zor'da destekledikleri tarafların sürtüşmesi yüzünden ABD ile ilk kez yüz yüze görüşen Moskova, PKK'nın Suriye uzantısı SDG'nin kendilerine ateş açması durumunda misliyle karşılık vereceklerini belirtti. Reuters da Rusya'nın bölgeye gönderdiği askerleri görüntüledi.

Rusya, görüşmeden sonra yaptığı açıklamayla da ABD'yi uyardı. Uyarının gerekçesi, ABD Özel Kuvvetleri'yle birlikte savaşan PKK'nın Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin, Rus birlikleriyle birlikte olan Esed rejimi askerlerine ateş açması. Rusya Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda gerçekleşen bu olayın tekrarı halinde, ateş açanlara 'bütün askeri yöntemlerle' karşılık verileceğini ifade etti.

ABD İLE RUS KOMUTANLARDAN KRİTİK BULUŞMA

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, koalisyona bağlı generallerin, Rus generallerle Deyr ez Zor ilinde rejimle ABD destekli güçler arasındaki ayrışma önlemlerini görüşmek üzere bir araya geldiğini bildirdi. Dillon, görüşmenin birkaç gün önce bölgede bir yerde yapıldığını ve generallerin bölge ile ilgili harita ve grafikler üzerinden birbiriyle bilgi paylaşımında bulunduğunu dile getirdi. Albay Dillon, "Yüz yüze yapılan görüşmede, kazara hedef almaları ve DEAŞ ile mücadeleden alıkoyacak başkaca sürtüşmeleri engellemek için operasyonel grafiklerin ve lokasyonların paylaşılmasının gerekli olduğu vurgulandı." dedi.

PKK'nın Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Beşar Esed rejimine bağlı güçler arasında Deyr ez Zor mücadelesi kızışırken, ilk kez koalisyon ve Rus üst düzey askeri yetkililerin yüz yüze görüşmesi dikkat çekti.

SDG Mİ, ESED REJİMİ Mİ?

İki hafta önce SDG'nin Deyr ez Zor'da başlattığı operasyon kapsamında bin kilometrelik alanı DEAŞ'tan temizlediğini iddia eden Dillon, örgütün Deyr ez Zor'un kuzeydoğusunda ilerlemeye devam ettiğini söyledi. SDG'nin halihazırda nerede olduğuna yönelik soruya Dillon, şu cevabı verdi:

"SDG'nin ilk hedefi Deyr ez Zor'un kuzey doğusunda, kente 20 kilometre yaklaşmaktı, bunu tamamladılar. Geriden temizlemeye başladılar. Geçen hafta da demiştim 500 kilometrekarelik bir alanı almışlardı. Bu iki koldan yapılan bir ilerlemeydi. O zamandan beri bu alanı tamamen temizlediler. İki kol arasındaki alanı temizlediklerinden dolayı şimdi özellikle de doğuya doğru bu iki kolun dışına doğru operasyonlarını genişletiyorlar."

Dillon, SDG'nin Deyr ez Zor'un doğusuna inip inmeyeceğine yönelik sorusuna ise örgütün Deyr ez Zor'un doğusuna inmeye hazır olduğunu söyledi. Rejimin Deyr ez Zor kentinin doğusuna hareket etmesine rağmen SDG'nin de doğuya inme isteğinin generallerin toplantısında gündeme geldiğini ifade eden Dillon, hangi grubun kentin doğusunu ele geçireceğine dair bir karar alınıp alınmadığına yönelik soruları ise yanıtsız bıraktı.

FIRAT'IN DOĞUSUNDA GERGİNLİK

Rusya'nın desteğiyle ay başında Deyr ez Zor'daki DAEŞ kuşatmasını kıran Suriye Ordusu, Pazartesi günü operasyonda ilk kez Fırat'ın doğusuna geçmeyi başarmıştı. Bu durum, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Rusya destekli Esed birliklerinin Deyrizor'da karşı karşıya gelmesi anlamına geliyor.

Cumartesi günü SDG, Esed birliklerinin ve Rusya uçaklarının saldırısına uğradığını iddia etmiş, ancak Moskova bu iddiayı reddetmişti. Pazartesi günü SDG, Esed birliklerinin Fırat'ın doğusunda daha da ilerlememesi gerektiğini vurgulamıştı. Salı günü de Rusya Savunma Bakanlığı, Esed birlikleri Fırat'ı tam geçmeye başlamışken suların yükseldiğini belirtmiş, bunun da ABD destekli muhaliflerin baraj suyunu salmasıyla olabileceğinin altını çizmişti.

Kaynak: haberinburada