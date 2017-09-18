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RUSYA, SURİYE'DE ABD ASKERLERİNİN BULUNDUĞU YERİ BOMBALADI


Rusya, Suriye'de ABD Askerlerinin Bulunduğu Yeri Bombaladı
Tarih : 18 Eylül 2017, 22:30
Puan Ver : Rusya, Suriye'de Abd Askerlerinin Bulunduğu Yeri Bombaladı(9/10)5

DEAŞ kuşatmasının kırıldığı Suriye'nin Deyrizor kentinde Rus askerleri hedef şaşırdı. Bombalar, Amerikan askerlerinin olduğu bölgeye düştü.

RUSYA, AMERİKAN ASKERLERİNİ HEDEF ALDI

Cumartesi meydana gelen olayda Rusya terör örgütü DEAŞ'a yönelik bombalama yaparken Amerikan askerleri bölgede bulunuyordu.

YARALI ASKERLERE TIBBİ YARDIM PYD'DEN!

Amerikan askerlerinin sadece bir kaç km uzaklıkta olduğu belirtilirken yaralanan Amerikan askerlerine, terör örgütü PYD'nin bölgede bulunan militanları müdahalede bulundu.

ABD, RUSYA'NIN KASTEN SALDIRDIĞINI DÜŞÜNMÜYOR

CNN International'ın haberine göre, Amerikalı yetkililer, Rusya'nın bu saldırısının kasıtlı olmadığına inandıklarını ama yine de araştırdıklarını belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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