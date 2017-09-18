RUSYA, SURİYE'DE ABD ASKERLERİNİN BULUNDUĞU YERİ BOMBALADI
DEAŞ kuşatmasının kırıldığı Suriye'nin Deyrizor kentinde Rus askerleri hedef şaşırdı. Bombalar, Amerikan askerlerinin olduğu bölgeye düştü.
RUSYA, AMERİKAN ASKERLERİNİ HEDEF ALDI
Cumartesi meydana gelen olayda Rusya terör örgütü DEAŞ'a yönelik bombalama yaparken Amerikan askerleri bölgede bulunuyordu.
YARALI ASKERLERE TIBBİ YARDIM PYD'DEN!
Amerikan askerlerinin sadece bir kaç km uzaklıkta olduğu belirtilirken yaralanan Amerikan askerlerine, terör örgütü PYD'nin bölgede bulunan militanları müdahalede bulundu.
ABD, RUSYA'NIN KASTEN SALDIRDIĞINI DÜŞÜNMÜYOR
CNN International'ın haberine göre, Amerikalı yetkililer, Rusya'nın bu saldırısının kasıtlı olmadığına inandıklarını ama yine de araştırdıklarını belirtti.
Kaynak: haberinburada
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