Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Yevgeniy Gromıko, bakanlığın Rusya Bakanlar Kurulu'na Türkiye'den domates sevkiyatına devam edilmesi mekanizmalarına yönelik tekliflerini gönderdi. Bu adım, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Ankara'ya yapacağı ziyaretle aynı güne denk geldi. Gazetecilere konuşan Gromıko "Türkiye'den domates sevkiyatının yeniden başlatılması ihtimaline yönelik tekliflerimizi hükümete gönderdik" dedi.

"GÖRÜŞMELERE DEVAM EDECEĞİZ"

Gromıko "Domateslerin güvenliği ve izlenebilirliğini sağlanmaları gerekiyor. Henüz bu sağlanmadı. Türkiye bunları karşılayan 7 firma teklifinde bulundu. Birkaçını seçtik. Sanırım bugün görüşmelere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gromıko, Rusya'nın Türkiye'den yeni teklifler beklediğini de ekledi.

Kaynak: haberinburada