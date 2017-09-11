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RUSYA, TÜRK DOMATESİYLE İLGİLİ KARARINI DUYURDU


Rusya, Türk domatesiyle ilgili kararını duyurdu
Tarih : 11 Eylül 2017, 14:10
Puan Ver : Rusya, Türk Domatesiyle İlgili Kararını Duyurdu(6/10)2

Rusya ile Türkiye arasında ilişkilerin tam anlamıyla normalleşmiş sayılabilmesi için Moskova ile Ankara arasında bir yılı aşkın pazarlık yapılan Rusya'ya Türk domatesi ihracatında ara formül ortaya çıkmaya başladı.

EKİM-MAYIS ARASI KAPILARINI AÇACAK

Rusya ile Türkiye arasında domates pazarlığının son aşamaya geldiğini Rus Kommesant gazetesi bugünkü sayısında duyurdu.

Rusya Tarım Bakanlığı ile Tarım Ürünleri Sıhhı Denetim Dairesi tarafından daha resmi açıklama yapılmamasına rağmen domates krizine iki tarafı tatmin edecek formül bulunduğunu kendi kaynaklarına dayanarak duyuran gazete, "Türk domatesleri Rusya'ya 1 Ekim tarihinden bir sonraki yılın Nisan veya Mayıs ayına kadar Rusya'ya girişine izin verilecek. Ara mevsim alımının 100 bin tonla 300 bin ton arasında olması planlanıyor. Böylece Türkiye, Rusya pazarında mevsimlik bile olsa 2015 öncesinde Rusya'ya yaptığı 338 bin ton ihracatı yeniden yakalamış olacak. Uçak krizi öncesi dönemden farklı olarak Türkiye'den isteyen üretici ve ihracatçı Rusya'ya domates satamayacak. Domates alımları sadece Rusya'dan uygunluk belgesi alan ve akreditasyonu bulunan birkaç firma tarafından yapılabilecek" dendi.

SÜPER MARKET ZİNCİRLERİ ÖN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Bu arada Rusya'da geniş pazarlama ağları bulunan "Diksi" ve "Magnit" gibi süper market zincirlerinin Türk üreticilerle domates alımı konusunda ön görüşmeler başlattıkları da haber veriliyor.

1 OCAK 2016'DA YASAKLANMIŞTI

Rusya, Türkiye'den domates alımını 24 Kasım 2015 uçak krizinden hemen sonra 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yasaklamıştı. 10 Ağustos 2016 liderler görüşmesinden sonra günümüze kademeli olarak bir dizi tarım ürününe tekrar Rusya vizesi verilirken domates kenarda bırakılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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