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Rusya: Türkiye S-400 İçin Kapora Verdi

RUSYA: TÜRKİYE S-400 İÇİN KAPORA VERDİ

Kremlin'den yapılan açıklamada Türkiye'nin S-400 füzeleri için kapora verdiği belirtildi.

Tarih : 29 Eylül 2017, 14:50
Puan Ver : Rusya: Türkiye S-400 İçin Kapora Verdi(10/10)6

Rusya'nın TASS haber ajansında yer alan habere göre, Kremlin Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemi için kapora verdiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 füze savunma sisteminde anlaşmanın tamamlandığını ve Ankara'nın kapora ödediğini ay başında duyurmuştu. Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, "S-400 ile ilgili arkadaşlarımız imzalarını attılar. Bildiğim kadarıyla kaporayı da verdiler. Bundan sonraki süreç de zaten Rusya'dan bize aktarılacak kredi ile ilgili devam edecek bir süreçtir. gerek sayın Putin'in, gerekse şahsımın bu konuda kararlılığı var" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'DEN TEPKİ, NATO'DAN OLUMLU MESAJ

NATO'nun en büyük üyesi ABD, Türkiye'nin hamlesi için bazı çekinceleri olduğunu vurgulamıştı.

Türkiye'nin Rusya'dan füze savunma sistemi satın almasına NATO'dan ilk tepki 14 Eylül'de gelmişti. Genel Sekreter Jens Stoltenberg, "NATO üyeleri hangi ekipmanı alacaklarına kendileri karar verir" sözleriyle Ankara'ya olumlu mesaj göndermişti. Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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