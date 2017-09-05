Rusya'nın Moskova bölgesindeki İvanteyevka kasabasında bir öğrenci okula ateş açtı. Olayda üçü öğrenci dört kişi yaralandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da okula yakın bir noktada bir öğrenci silahlı saldırı gerçekleştirdi. Olayda 4 kişi yaralandı. Okulda öğrenci olan bir gencin ateş açtığı bildirildi.

3'Ü ÖĞRENCİ 1'İ ÖĞRETMEN OLMAK ÜZERE 4 KİŞİ YARALANDI

Rus haber ajansı RT'nin bildirdiği habere göre olay Moskova'nın 20 kilometre kuzey doğusundaki Ivanteyevka kasabasında bir okulda gerçekleşti. Polis yetkilileri saldırganın 15 yaşında olduğunu bildirirken yaralanan 4 kişiden üçünün çocuk birinin öğretmen olduğunu aktardılar.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Başka bir Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan güvenlik güçleri arasından bir kaynak da saldırgan gencin gözaltına alındığını söyledi. "Saldırgan gözaltına alındı. Olayda kadın bir öğretmen ve üç öğrenci yaralandı. Ölen yok" dedi. Kaynak yaralıların olay sırasında panik nedeniyle sınıfın penceresinden atladıkları için yaralandıklarını ifade etti.

Kaynak: haberinburada