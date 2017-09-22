RUSYA'DA TOP KOŞTURAN GÖKDENİZ KARADENİZ TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ
9 yıldır Rubin Kazan forması giyen 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu Gökdeniz Karadeniz, artık teknik direktörlük yapmak istediğini belirtti.
Kariyerini Rusya'nın Rubin Kazan takımında sürdüren eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz, artık aktif futbol hayatına son verip teknik direktörlük yapmak istediğini söyledi.
"TÜRKİYE'DEN SÜREKLİ TEKLİF ALIYORUM"
Rus Soviet Sport internet sitesine konusan Trabzonspor'un eski yıldızı, "Türkiye'den sürekli teklif alıyorum. Abartmıyorum, Türkiye'deki 75 milyon insandan 70 milyonu futbola tutkuyla baglı. Rubin Kazan'dan de teklif gelebilir" dedi.
Kaynak: haberinburada
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