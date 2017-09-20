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RUSYA'DAN ALINAN S-400'LER AKINCI ÜSSÜNE KURULACAK


Rusya'dan Alınan S-400'ler Akıncı Üssüne Kurulacak
Tarih : 20 Eylül 2017, 08:30
Puan Ver : Rusya'dan Alınan S-400'ler Akıncı Üssüne Kurulacak(6/10)2

Türkiye'ye S-400'lerin sevkiyatını öngören anlaşma Türkiye ile Rusya arasında imzalanırken, sevkiyat için çalışmalara da hızla başlandı. Rus uzun menzilli hava savunma sistemi S-400'lerin konuşlanma yeri olarak, Ankara'daki Akıncı Üssü seçildi. 2018 yılında gelmesi beklenen S-400 füze bataryaları Akıncı Üssü'ne konuşlandırılacak. Akıncı Üssü, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin sevk ve idare edildiği bir üs olarak kullanıldıktan sonra, üsteki filoların Merzifon ve Eskişehir'e nakledilmesi suretiyle boşaltılmıştı. Halen gerek hava savunma tedbirlerine başkentin güvenliğiyle başlanması gerekse üssün mevcut hangarları, uzun pistleri ve geniş alanıyla hayli uygun şartlara sahip olması nedeniyle Akıncı Üssü'nün tercih edildiği belirtildi.

ÖZELLİKLİ HANGARLAR RAMPALAR YAPILACAK

S-400'lerin Akıncı'ya getirilmesi öncesi, Üs'te hummalı çalışmalar başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Rusya devlet silah ihracat şirketi, S-400 füzeleri için ihtiyaç duyulan hangarlar ve rampaların sevkiyat öncesi hazır edilmesini istedi. Bu kapsamda Akıncı Üssü'ne 2 adet devasa hangar yapılacak. Bu hangarlar da "özellikli" olacak. Rusya, S-400'lerin muhafaza edileceği ve bakımlarının yapılacağı hangarların taşıması gereken özellikleri daha sonra bildirecek. Akıncı Üssü'ne ayrıca, füze bataryaları için rampa yerleri yapılması istendi.

2018'DE 2 ADET S-400 GELİYOR

Rusya, Akıncı Üssü'ne iki adet hangar yapılmasını isterken, Türkiye 1 adet kesin alım, 1 adet de alım garantisi olmak üzere toplam 2 adet S-400 füze bataryasını hazır alım yöntemiyle tedarik edecek. Her iki füze bataryasının da Akıncı'ya gelmesi bekleniyor. İki bataryanın da Akıncı'ya getirilmesi ise, barış halinde bataryaların Akıncı Üssü'nde duracağı anlamını taşıyor. Bu doğrultuda Akıncı Üssü'nün "barış mevzii" olarak S-400'lere ev sahipliği yapacağı belirtiliyor. Halen "barış mevzii" olarak İstanbul'da bulunan Hawk füzeleri de gerektiğinde istenen yere ulaştırılıyor. Çok sayıda Hawk Füzesi, ihtiyaç olduğu için Güneydoğu'da görev yapıyor. Hawklar, ihtiyaç olmadığı zamanlarda da İstanbul'da tutularak buradaki özellikli hangarlarda sürekli bakımları yapılıyor ve kullanıma hazır bekliyor. S-400'ler de aynı yöntemle görev yapacak. Barış halinde Akıncı'da bulunacak olan füze bataryaları, istendiği zaman savaş tehdidi algılanan sınır bölgesine nakledilecek.

AKINCI S-400'E HAZIR

Kaynaklar, Akıncı Hava Üssü'nün halen mevcut bakım hangarlarıyla da yerinde bir tercih olduğunu belirtiyorlar. Halen bakım hangarlarının S-400 için küçük kalabileceği, daha büyük hangarların kısa sürede yapılabileceği belirtiliyor. Yine üssün hayli geniş oluşu ve pistleriyle de S-400'ün barış mevzilenmesi ve füze rampalarının inşasında uygun bir alan olduğuna işaret ediliyor. Bu arada uzmanlar, Türkiye'nin kendi uzun menzilli hava savunma sistemini ortak üretim modeliyle üreteceği çalışmalarda Roketsan'ın tecrübe birikimiyle öne çıktığına işaret ediyor.

"BİZ DE ÜRETECEĞİZ"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Rusya ile yapılan anlaşma sonrası S-400 hava savunma sistemlerinin kısa süre içerisinde Türkiye'ye getirileceğini söyledi. Türkiye'nin füzeleri satın almasıyla Rusya'dan teknoloji transfer edeceğini belirten Bozdağ, "Türk mühendisleri ve bilim insanlarının da bu füzeyi yapabilme imkan ve kabiliyeti geliştirilecek" dedi. "Biz hava savunma sistemimizi kurmaya mecburuz" diyen Bozdağ, "Başka ülkelerden gelen Patriotlarla hava savunma sistemimizi sağlayabiliyoruz. Yarın vermedikleri zaman ne yapacağız? Devlet olarak güvenlik tehditleri olduğu zaman, muhtemel tehditlere göre tedbir almakla mükellefiz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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