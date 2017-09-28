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Rusya'dan Barzani Yönetimine Darbe! Gazprom Neft, IKBY'deki Petrol Projesinden Çekildi

RUSYA'DAN BARZANİ YÖNETİMİNE DARBE! GAZPROM NEFT, IKBY'DEKİ PETROL PROJESİNDEN ÇEKİLDİ

Rus petrol şirketi Gazprom Neft, referandumun yarattığı gerilimin ardından coğrafi zorlukları nedeniyle Kuzey Irak'taki Halepçe petrol kuyusunun geliştirilmesinden vazgeçti.

Tarih : 28 Eylül 2017, 19:20
Puan Ver : Rusya'dan Barzani Yönetimine Darbe! Gazprom Neft, Ikby'deki Petrol Projesinden Çekildi(8/10)4

Rus petrol şirketi Gazprom Neft'in Orta Doğu Direktörü Sergey Petrov, coğrafi zorlukları nedeniyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Halepçe petrol kuyusunun geliştirilmesinden vazgeçtiklerini açıkladı.

"PETROL KUYUSUNA ERİŞİM ZORLAŞTI"

Rus Neftekompas dergisine değerlendirmelerde bulunan Petrov, petrol kuyusuna erişimdeki zorluklar ve bölgedeki çatışmalardan arta kalan mayınların varlığı nedeniyle, IKBY'ye ait Halepçe petrol kuyusunun geliştirilmesinden vazgeçtiklerini belirtti.

"RİSK ORANI YÜKSEK"

Bölgedeki jeopolitik risklerin azaltılması için önemli oranda yatırım gerektiğine işaret eden Petrov, "Ancak mevcut durum, üstlenmek istemediğimiz oranda risk barındırıyor." ifadesini kullandı.

Gazprom Neft'in Irak'ta yer aldığı dört projesinden üçü kuzey Irak'ta yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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