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RUSYA'DAN FLAŞ İDDİA: TÜRKİYE, SURİYE'YE BÜYÜK BİR OPERASYON DÜZENLEYECEK


Rusya'dan Flaş İddia: Türkiye, Suriye'ye Büyük Bir Operasyon Düzenleyecek
Tarih : 05 Eylül 2017, 08:20
Puan Ver : Rusya'dan Flaş İddia: Türkiye, Suriye'ye Büyük Bir Operasyon Düzenleyecek(6/10)2

Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlamak ve Suriye'nin kuzeyindeki istikrarsızlıkları gidermek için Fırat Kalkanı Operasyonu'nun ikinci ayağını başlatacağı, uluslararası düşünce kuruluşlarının da gündemine geldi. Rusya merkezli Stratejik Kültür Vakfı adlı kuruluş, "Türkiye Eylül'de Büyük Askeri Operasyon Başlatacak" başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda, 13-15 Eylül'de yapılması planlanan Astana Müzakereleri'nin bir sonraki ayağının hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'e operasyon düzenleyeceği belirtildi.

RUSYA DA DESTEK VERECEK

Operasyonun, Özgür Suriye Ordusu bileşenlerini İdlib'den çıkaran ve herhangi bir diyalog ihtimaline yanıt vermeyen El Kaide bağlantılı Hayat Tahrir el Şam (HTS) örgütüne yönelik olacağı ve İran ile Rusya'nın da bu operasyona destek vereceği öne sürüldü. Türk jetlerinin, İdlib'in kuzeyini bombalayacağı ve Türkiye'nin hava sahasını insansız hava araçlarına açacağını aktaran rapor, bombardımanın ardından Türk askerinin de İdlib'e girerek burada çatışmasız bölge ihdas edeceğini yazdı.

TÜRK ASKERİ İDLİB'İN KUZEYİNE GİRECEK

Ankara ve Moskova'nın, İdlib'de çatışmasız bölge kurma kararını haziran ayında açıkladığını hatırlatan Stratejik Kültür Vakfı, Türk askeri İdlib'in kuzeyinde ilerlerken Rusya ve İran'ın da bölgenin güneyinde operasyon düzenleyeceğini aktardı. Rapora göre İranlı üst düzey isimlerin Türkiye ziyaretlerinde İdlib operasyonu ve PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin kontrolünde olan Afrin'in durumu masaya yatırıldı. Türkiye ile Rusya'nın S-400 hava savunma sistemi satış anlaşmasına varması ve bu iki ülkenin girişimleriyle Suriye'nin diğer bölgelerindeki çatışmaların başarıyla durulması da İdlib operasyonunun gerçekleşme ihtimalini artıran diğer gelişmeler olarak sunuldu. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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