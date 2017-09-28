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Rüzgar Erkoçlar Nikahta Avazı Çıktığı Kadar Bağırdı: Evet

RÜZGAR ERKOÇLAR NİKAHTA AVAZI ÇIKTIĞI KADAR BAĞIRDI: EVET

Rüzgar Erkoçlar'ın nikah görüntüleri ortaya çıktı. Rüzgar evlilik sorusuna avazı çıktığı kadar bağırarak "evet" cevabını verdi.

Tarih : 28 Eylül 2017, 00:40
Puan Ver : Rüzgar Erkoçlar Nikahta Avazı Çıktığı Kadar Bağırdı: Evet(9/10)5

Cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası erkek olan ünlü oyuncu Rüzgar Erkoçlar sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile dünya evine girdi. Nikah sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

AVAZI ÇIKTIĞI KADAR "EVET" DİYE BAĞIRDI

Nikah memurunun "Tuğba Beyazoğlu hanımefendi ile evlenmek istiyor musunuz?" sorusuna Rüzgar Erkoçlar avazı çıktığı kadar bağırarak "Evet" cevabını verdi.

"BUNLAR DERSLERİNE ÇALIŞMIŞ"

Nikah memuru ise "Bunlar derslerine çalışmışlar. Sonuna kadar inşallah" diyerek evlilikle ilgili iyi dileklerini iletti.

SERENGİL YETİŞEMEDİ

Nikahta Tuğba Beyazoğlu'nun şahitliğini yapması beklenen Seren Serengil, sağanak yağış nedeniyle oluşan selin ortasında kaldığı için nikaha yetişemedi. Serengil yerine iki kişi geline şahitlik yaptı, damadın şahidi ise ünlü gazeteci Cengiz Semercioğlu oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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