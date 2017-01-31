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rüzgar erkoçlar sevgilisinin ailesiyle tanıştı

RÜZGAR ERKOÇLAR SEVGİLİSİNİN AİLESİYLE TANIŞTI

Sevgilisi Tuğba Beyazoğlu'nun ailesiyle tanışan Rüzgar Erkoçlar, mutluluğunu instagram'da hayranlarıyla paylaştı.

Tarih : 31 Ocak 2017, 09:23
Puan Ver : Rüzgar Erkoçlar Sevgilisinin Ailesiyle Tanıştı(9/10)9


Mutluluğu Tuğba Beyazoğlu'nda bulan Rüzga Erkoçlar, aralarında yaptıkları nişanın ardından sevgilisinin ailesiyle tanıştı.

 

Tuğba Beyazoğlu, İnstagram'dan paylaştığı fotoğrafa, "Aileler tanıştı" notunu yazdı. Rüzgar Erkoçlar'un, sevgilisinin paylaşımını kendi instagram hesabından yeniden paylaşması dikakti çekti.



 



kaynak:vatan








Etiketler: Rüzgar  Erkoçlar  Sevgilisinin  Ailesiyle  Tanıştı    haber

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