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Rüzgar hayatının imzasını attı, ünlü sanatçı şahitlik yaptı

RÜZGAR HAYATININ İMZASINI ATTI, ÜNLÜ SANATÇI ŞAHİTLİK YAPTI

Cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası erkek olan Rüzgar Erkoçlar, Tuğba Beyazoğlu ile dünya evine girdi. Nikahta Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu şahitlik yaptı.

Tarih : 28 Eylül 2017, 00:10
Puan Ver : Rüzgar Hayatının İmzasını Attı, Ünlü Sanatçı Şahitlik Yaptı(7/10)3

Cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası erkek olan oyuncu Rüzgar Erkoçlar, iki yıldır birlikte olduğu Tuğba Beyazoğlu ile Sarıyer'de yapılan görkemli düğünle dünya evine girdi.

KIRMIZI KURDELE BAĞLANDI

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rüzgar Erkoçlar, iki yıldır nişanlı olduğu Tuğba Beyazoğlu ile bu akşam Sarıyer Bahçeköy'de gerçekleşen görkemli düğün ile evlendi. Çift, kapı açmama geleneğinden, davullu zurnalı gelin alma ve gelinin beline bağlanan kırmızı kurdeleye kadar geleneklere uygun bir düğün yaptı.

SERENGİL VE SEMERCİOĞLU ŞAHİTLİK YAPTI

Bahçeköy'de şık bir düğün daveti veren damat Rüzgar Erkoçlar'ın nikah şahidi usta gazeteci Cengiz Semercioğlu, gelin Tuğba Beyazoğlu'nun ünlü sanatçı Seren Serengil oldu.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Düğün öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Erkoçlar, "Heyecanlıyım, çok fazla bir şey hissedemiyorum. Yarın falan farkına varacağız herhalde" derken Tuğba Beyazoğlu ise, yağan şiddetli bir yağmurun yağdığının söylenmesi üzerine, "Düğün bereketi diyelim. İnşallah evliliğimiz güzel gider, yağmurun yağması gibi bereketli ve huzurlu gider" dedi.

BALAYINA DAHA SONRA ÇIKACAKLAR

Erkoçlar balayı soruları üzerine ise sinema çekimleri olduğundan balayına ilerleyen zamanda çıkacaklarını kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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