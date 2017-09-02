Olay Görüntüler! Fabri, Sarhoş Halde Sigara Alırken Görüntülendi
Meltem'in Sevgilisi Olduğunu Öğrenen Haluk, Afallayıp Kaldı
Canlı Yayında Gözleri Dolu Dolu Hamileyim Dedi
Fenerbahçe İlk Transferini Gerçekleştirdi!
Rusya, Türk Akımı'na 3,2 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
30 Yıllık Balıkçı, Ağına Takılan 523 Kiloluk Orkinosu Görünce Şok Oldu
Mourinho'dan Ibrahimovic Açıklaması: Artık Sonuna Geldi
200 Yıllık İngiliz Devi Resmen Battı
Ntv'nin Güzel Spikeri, Bozdağ Haberini Sunarken Zor Anlar Yaşadı
Orlando City, Larin Transferi İçin Beşiktaş'a Karşı Neymar'ın Avukatını Tuttu
Zombie Şarkısıyla Tanınmıştı! Ünlü Yıldızdan Hayranlarını Yıkan Haber
Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek

RVP'NİN KENDİNDEN HABERİ YOK: DÜNYANIN EN İYİ FUTBOLCUSU BENİM


RvP'nin kendinden haberi yok: Dünyanın en iyi futbolcusu benim
Tarih : 02 Eylül 2017, 14:00
Puan Ver : Rvp'nin Kendinden Haberi Yok: Dünyanın En İyi Futbolcusu Benim(8/10)4

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Gençlerbirliği maçında forma giymeyen ancak Milli Takım kampına katılıp, maça da çıkan Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Van Persie kendisini eleştirenlere Messi ve Ronaldo üzerinden yanıt veriyor.

KENDİSİNİ ÜSTÜN GÖRÜYOR

İddiaya göre Hollandalı yıldız, yöneticilerle yaptığı sohbetlerde, kendisini dünyanın en iyi 3 oyuncusu arasında görüyor ve "Ronaldo, Messi, ben" şeklinde konuşuyor. Suarez, Ibrahimovic ve Neymar gibi isimlerin örnek verilmesine ise şu şekilde karşılık veriyor:

"İyi futbolcu ama kaç gol atmışlar bugüne kadar?"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rvp  Nin  Kendinden  Haberi  Yok  Dünyanın  En  İyi  Futbolcusu  Benim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER