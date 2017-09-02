RVP'NİN KENDİNDEN HABERİ YOK: DÜNYANIN EN İYİ FUTBOLCUSU BENİM
Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Gençlerbirliği maçında forma giymeyen ancak Milli Takım kampına katılıp, maça da çıkan Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Van Persie kendisini eleştirenlere Messi ve Ronaldo üzerinden yanıt veriyor.
KENDİSİNİ ÜSTÜN GÖRÜYOR
İddiaya göre Hollandalı yıldız, yöneticilerle yaptığı sohbetlerde, kendisini dünyanın en iyi 3 oyuncusu arasında görüyor ve "Ronaldo, Messi, ben" şeklinde konuşuyor. Suarez, Ibrahimovic ve Neymar gibi isimlerin örnek verilmesine ise şu şekilde karşılık veriyor:
"İyi futbolcu ama kaç gol atmışlar bugüne kadar?"
Kaynak: haberinburada
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