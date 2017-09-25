SAATTE 110 KM HIZLA GİDEN TRENİN CAM SİLECEĞİNE TUTUNARAK SEYAHAT ETTİ
Avustralya'da bir adam 110 kilometre hızla giden trenin cam sileceğine tutunarak seyahat etti.
Avustralya'da bir adam, trenin dışına tutunarak seyahat ederken görüntülendi.
SAATTE 110 KM HIZLA GİDİYORDU
23 yaşındaki adamın tutunduğu tren, saatte 110 kilometre hızla seyahat ediyordu.
OLAYI GÖRENLER KAMERAYA ÇEKTİ
Perth kentinde gerçekleşen olay, tren raylarının yanından geçen otoyolda ilerleyen bir araçta yer alanlar tarafından kameraya alındı.
GENÇ GÖZALTINA ALINDI
Adamın trenden düşmemek için lokomotifin cam sileceğine tutunduğu görülüyor. 23 yaşındaki gencin, olayın ardından gözaltına alındığı açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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