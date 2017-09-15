SABAH KİLİSEYİ SOYDULAR, GÜN BİTMEDEN YAKALANDILAR
İstanbul Beyoğlu'ndaki Latin Katolik kilisesini soyan hırsızlar aynı gün kıskıvrak yakalandı. Kiliseden çalınan tablo, haç,heykel ve kitaplar bulundu.
Beyoğlu'nda bu sabah girdikleri kiliseden tablo, haç, heykel ve kitap gibi tarihi eşyaları çaldığı belirlenen 4 kişi yakalandı.
5 YIL ÖNCE KAPATILMIŞTI
5 yıl önce restore edilmek üzere kapatılan Latin Katolik kilisesinde yaşanan hırsızlık olayından sonra harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Hırsızların çaldıkları eşyaları yükledikleri kamyonetin plakasından adres belirleyen ekipler kısa sürede 4 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerle birlikte kiliseden çalınan tablo, haç,heykel ve kitaplar da ele geçirildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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