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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA POLNET KUYRUĞU! BİN YOLCU UÇAĞINI KAÇIRDI


Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Polnet Kuyruğu! Bin Yolcu Uçağını Kaçırdı
Tarih : 26 Eylül 2017, 15:10
Puan Ver : Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Polnet Kuyruğu! Bin Yolcu Uçağını Kaçırdı(9/10)5

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki POLNET Bilgi Sistemi'nde meydana gelen arıza nedeniyle bin yolcu uçağı kaçırdı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluğun POLNET Bilgi Sistemi'ndeki arızadan kaynaklandığı öğrenildi. Yüzlerce kişi havalimanında uzun kuyruklar oluşturdu.

BİN YOLCU UÇAĞI KAÇIRDI

POLNET arızası nedeniyle yaklaşık 1000 yolcunun uçağını kaçırdığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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