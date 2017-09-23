Kadıköy'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide inanılmaz bir an yaşandı.

BOMBAOŞ POZİSYONDA KAÇIRDI

Karşılaşmanın 76. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Alper Potuk sol kanattan ceza sahasına girdi. İçeriye çevirdiği topta 'altı pas'ın içinde bulunan Ozan Tufan topa istediği gibi vuramadı ve top direkten döndü.

Golün kaçtığını gören taraftarlar saç baş yolarken, Ozan Tufan pozisyonun golle sonuçlanmadığına inanamadı.

Kaynak: haberinburada