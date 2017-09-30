SAÇINI BOYATMAK İÇİN GİTTİĞİ KUAFÖR, KAFA DERİSİNİ 3. DERECE YAKTI
Amerika'da saçını sarıya boyatmak isteyen kadının kafa derisinde 3. derece yanık oluştu.
Amerikalı talihsiz kadının kafa derisi, saçını boyatmak için gittiği kuaförde feci şekilde yandı.
ÜÇÜNCÜ DERECE YANIK OLUŞTU
Florida'da yaşayan Morgan Reynolds isimli kadın, profesyonel bir salona giderek saçlarını boyattı. Boyada bulunan kimyasal maddeler kadının saç derisin üçüncü derece yanık oluşmasına sebep olunca kadın, tedavi için binlerce dolar harcadı.
"GÜZELLİK SALONLARI TEHLİKELİ"
Bazı güzellik salonlarına gitmenin tehlikesi hakkında konuşan Morgan, "saç bakım salonunda girdiğimde saçımda oluşacak yanık hakkında hiç bir fikrim yoktu." dedi.
Morgan daha önce saçlarını kendisinin boyadığını ancak bu sefer kahverengi olan saçlarını platin rengine boyatmaya karar verdiği için saç bakım salonuna gittiğini söyledi.
"YANDIĞINI SÖYLEDİM, NORMAL DEDİLER"
Morgan, saç bakım çalışanın saçına açıcı sürdüğü anda saç derisinde yanık hissi duyduğunu, bunu salonun stilistine söylediğini ancak, kendisini dinlemediğini ve herşeyin iyi gittiğini söyleyip yanık hissinin alerji olabileceğini söyledi. Morgan, "Açıcıyı saçıma sürüp deriye mesaj yapmaya başladığı anda derim yanmaya başladı." dedi.
OPERASYONLAR GEÇİRİYOR ANCAK DÜZELMİYOR
Morgan'ın tüm şikayetlerine rağmen sitilistin kendisine bir problem olmadığını söylediği ve açıcı uygulamaya devam ettiği anlaşıldı. Saç derisindeki acı devam edince hastaneye giden Morgan'ın, yapılan muayenden sonra saç derisinde üçüncü derece yanık oluştuğu ortaya çıktı. Pek çok operasyon geçiren Morgan, hala eski haline dönebilmiş değil.
DAVA DÜŞTÜ
Morgan güzellik salonunu mahkemeye verdi ancak kuaför sigortasının bu tür hasarları karşılamaması üzerine dava düştü.
KADINI SUÇLADILAR
Salon sahibi ise , kullandıkları beyazlatıcının kesinlikle saça ve saç derisine bir zarar vermediğini, Morgan'nın salondan çıktıktan sonra saçına başka bir şey sürdüğünü ve şaç derisinde yanık olmasına sebep olduğunu söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
- Büyükanne Projesi Mart'ta Bitiyor
- Dünya Bankasının Başekonomistinden Tarihi İtiraf: Listeleri Manipüle Ettik
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ypg'liler Tutuştu! Abd'nin Kendilerini Terk Etmesinden Korkuyorlar
- Abd Ve Rus Savaş Uçakları, Suriye'de Burun Buruna Geldi!
- Prens’İn İntikamı! Filistin Vatandaşlığı Da Olan Ürdünlü İş Adamı, Suudi Arabistan'da Tutuklandı
- Filistin'de Kanlı Cumanın Bilançosu Belli Oldu: 4 Şehit
- Son Gösterisinde 62'nci Kattan Kamera Önünde Yere Çakıldı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar