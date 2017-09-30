Amerikalı talihsiz kadının kafa derisi, saçını boyatmak için gittiği kuaförde feci şekilde yandı.

ÜÇÜNCÜ DERECE YANIK OLUŞTU

Florida'da yaşayan Morgan Reynolds isimli kadın, profesyonel bir salona giderek saçlarını boyattı. Boyada bulunan kimyasal maddeler kadının saç derisin üçüncü derece yanık oluşmasına sebep olunca kadın, tedavi için binlerce dolar harcadı.

"GÜZELLİK SALONLARI TEHLİKELİ"

Bazı güzellik salonlarına gitmenin tehlikesi hakkında konuşan Morgan, "saç bakım salonunda girdiğimde saçımda oluşacak yanık hakkında hiç bir fikrim yoktu." dedi.

Morgan daha önce saçlarını kendisinin boyadığını ancak bu sefer kahverengi olan saçlarını platin rengine boyatmaya karar verdiği için saç bakım salonuna gittiğini söyledi.

"YANDIĞINI SÖYLEDİM, NORMAL DEDİLER"

Morgan, saç bakım çalışanın saçına açıcı sürdüğü anda saç derisinde yanık hissi duyduğunu, bunu salonun stilistine söylediğini ancak, kendisini dinlemediğini ve herşeyin iyi gittiğini söyleyip yanık hissinin alerji olabileceğini söyledi. Morgan, "Açıcıyı saçıma sürüp deriye mesaj yapmaya başladığı anda derim yanmaya başladı." dedi.

OPERASYONLAR GEÇİRİYOR ANCAK DÜZELMİYOR

Morgan'ın tüm şikayetlerine rağmen sitilistin kendisine bir problem olmadığını söylediği ve açıcı uygulamaya devam ettiği anlaşıldı. Saç derisindeki acı devam edince hastaneye giden Morgan'ın, yapılan muayenden sonra saç derisinde üçüncü derece yanık oluştuğu ortaya çıktı. Pek çok operasyon geçiren Morgan, hala eski haline dönebilmiş değil.

DAVA DÜŞTÜ

Morgan güzellik salonunu mahkemeye verdi ancak kuaför sigortasının bu tür hasarları karşılamaması üzerine dava düştü.

KADINI SUÇLADILAR

Salon sahibi ise , kullandıkları beyazlatıcının kesinlikle saça ve saç derisine bir zarar vermediğini, Morgan'nın salondan çıktıktan sonra saçına başka bir şey sürdüğünü ve şaç derisinde yanık olmasına sebep olduğunu söyledi.

Kaynak: haberinburada