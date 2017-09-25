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Saçlarını kazıtan ünlü yıldız, sırt dekoltesi ile gözleri şaşı etti

SAÇLARINI KAZITAN ÜNLÜ YILDIZ, SIRT DEKOLTESİ İLE GÖZLERİ ŞAŞI ETTİ

Hollywood yıldızı Kate Hudson, saçlarını kazıtıp imaj yeniledi. Kırmızı halıda yürüyen Hudson'ın yeni imajından çok derin sırt dekoltesi konuşuldu.

Tarih : 25 Eylül 2017, 13:10
Puan Ver : Saçlarını Kazıtan Ünlü Yıldız, Sırt Dekoltesi İle Gözleri Şaşı Etti(7/10)3

38 yaşındaki ünlü oyuncu Kate Hudson, uzun sarı saçlarını kazıtıp imaj yeniledi. Yeni imajıyla kırmızı halıda boy gösteren Hudson'ın sırt dekoltesi olay oldu.

GÜZELLİĞİ İLE HERKESİ BÜYÜLEDİ

Kate Hudson, yeni filmi 'Marshall'ın New York Urbanworld Film Festivali kapsamındaki galasına sevgilisi Danny Fujikawa'yla birlikte katıldı. Kırmızı halıda poz veren 38 yaşındaki Hudson, güzelliğiyle nefes kesti. Ünlü oyuncu, derin sırt dekolteli elbisesiyle tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı.

İşte Kate Hudson'ın yeni imajı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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