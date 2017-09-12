SADETTİN TANTAN, MERAL AKŞENER'İN PARTİSİNE KATILMAYACAĞINI DUYURDU
Yurt Partisi Genel Başkanı ve İçişleri eski Bakanı Sadettin Tantan, Meral Akşener'in kuracağı partiye ilişkin açıklamada bulundu.
"YOLLARIMIZ AYRI"
Meral Akşener'le görüşmediğini söyleyen Tantan, "Akşener ile yollarımız ayrı" dedi. Sadettin Tantan, bu siyasi oluşumla hiçbir ilgisi olmadığı gibi bu hareketi onaylamadığını da söyledi.
Türkiye'de seçmenlerin karar verirken adayların geçmişini göz önünde bulundurmalarını isteyen Tantan "Siyasi hafızamız maalesef çok zayıf. AKP ile biz mücadele ederken AKP saflarında yer alanlar, şimdi hangi yüzle AKP karşıtı olarak meydan meydan geziyorlar?" diye sordu.
AKŞENER HAREKETİNİ ONAYLAMIYORUM
Tantan, bu hareket içinde yer aldığı öne sürülen insanların yolsuzluk ve yoksullukla mücadele etmelerinin söz konusu olamayacağını öne sürdü. Tantan şöyle dedi:
"Biz Yurt Partisi olarak yolumuza devam ediyoruz. Dün ne söylediysek bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Bu hareketin kime yarayacağı çok bellidir. Bütün çaba Merkez'de toplanan oyları bölmek ve böldürmektir. Seçmenimiz bundan kimin kazançlı çıkacağını görüp ona göre karar vermelidir. Ben Sayın Akşener'le görüşmediğim gibi bu hareketi de desteklemiyor ve onaylamıyorum. Yurt Partisi ya da Sadettin Tantan, AKP'ye yarayacak herhangi bir oluşumun içinde yer almadığı gibi yer almayacaktır."
Kaynak: haberinburada
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