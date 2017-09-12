Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu

SADETTİN TANTAN, MERAL AKŞENER'İN PARTİSİNE KATILMAYACAĞINI DUYURDU


Sadettin Tantan, Meral Akşener'in Partisine Katılmayacağını Duyurdu
Tarih : 12 Eylül 2017, 16:00
Puan Ver : Sadettin Tantan, Meral Akşener'in Partisine Katılmayacağını Duyurdu(10/10)6

Yurt Partisi Genel Başkanı ve İçişleri eski Bakanı Sadettin Tantan, Meral Akşener'in kuracağı partiye ilişkin açıklamada bulundu.

"YOLLARIMIZ AYRI"

Meral Akşener'le görüşmediğini söyleyen Tantan, "Akşener ile yollarımız ayrı" dedi. Sadettin Tantan, bu siyasi oluşumla hiçbir ilgisi olmadığı gibi bu hareketi onaylamadığını da söyledi.

Türkiye'de seçmenlerin karar verirken adayların geçmişini göz önünde bulundurmalarını isteyen Tantan "Siyasi hafızamız maalesef çok zayıf. AKP ile biz mücadele ederken AKP saflarında yer alanlar, şimdi hangi yüzle AKP karşıtı olarak meydan meydan geziyorlar?" diye sordu.

AKŞENER HAREKETİNİ ONAYLAMIYORUM

Tantan, bu hareket içinde yer aldığı öne sürülen insanların yolsuzluk ve yoksullukla mücadele etmelerinin söz konusu olamayacağını öne sürdü. Tantan şöyle dedi:

"Biz Yurt Partisi olarak yolumuza devam ediyoruz. Dün ne söylediysek bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Bu hareketin kime yarayacağı çok bellidir. Bütün çaba Merkez'de toplanan oyları bölmek ve böldürmektir. Seçmenimiz bundan kimin kazançlı çıkacağını görüp ona göre karar vermelidir. Ben Sayın Akşener'le görüşmediğim gibi bu hareketi de desteklemiyor ve onaylamıyorum. Yurt Partisi ya da Sadettin Tantan, AKP'ye yarayacak herhangi bir oluşumun içinde yer almadığı gibi yer almayacaktır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sadettin  Tantan  Meral  Akşener  İn  Partisine  Katılmayacağını  Duyurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER