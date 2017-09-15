CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. Pavey yaptığı yazılı basın açıklamasında istifasına gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi.

"MÜCADELEME DEVAM EDECEĞİM"

Açıklamasında seçmenlere ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Şafak Pavey, "Altı yıldır yürekten inanarak sürdürdüğüm mücadeleye bundan sonra da milletvekili olmadan devam etmeye kararlıyım" ifadelerini kullandı.

Şafak Pavey'in açıklaması şöyle:

Kaynak: haberinburada