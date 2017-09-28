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Sağanak Yağış Rüzgar Erkoçlar'ın Düğününü Vurdu! Ünlü Şahit Nikaha Yetişemedi

SAĞANAK YAĞIŞ RÜZGAR ERKOÇLAR'IN DÜĞÜNÜNÜ VURDU! ÜNLÜ ŞAHİT NİKAHA YETİŞEMEDİ

Rüzgar Erkoçlar'ın nikahında şahitlik yapmak için yola çıkan Seren Serengil, sel sularının ortasında kaldı. Serengil nikaha yetişemedi.

Tarih : 28 Eylül 2017, 00:20
Puan Ver : Sağanak Yağış Rüzgar Erkoçlar'ın Düğününü Vurdu! Ünlü Şahit Nikaha Yetişemedi(7/10)3

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Seren Serengil şiddetli yağışın ardından Sarıyer'de oluşan sel sularının ortasında kaldı.

ARACIYLA SEL SULARININ ORTASINDA KALDI

Aracıyla birlikte sular altında kalan Serengil yaşadığı anları çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Serengil, nikah şahitliği yapacağı Rüzgar Erkoçlar'ın düğününe gidemedi.

ŞAHİTLİK YAPAMADI

Rüzgar Erkoçlar'ın nikahına gitmeye çalıştığını ancak yağış nedeniyle gidemeyeceğini kaydeden Serengil'in yaşadığı panik anları da görüntülere yansıdı. Serengil'in nikahta gelin Tuğba Beyazoğlu'nun nikah şahidi olması bekleniyordu.

İşte Serengil'in paylaşımı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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