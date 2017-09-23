SAĞANAK YAĞIŞ SELE DÖNÜŞTÜ, İLÇE SULAR ALTINDA KALDI!
Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. 3 saat aralıksız yağan yağmur nedeniyle ilçe merkezi sular altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Yağış bir geldi pir geldi. Artvin'in Arhavi ilçesi sular altında kaldı.
DERE TAŞTI, YOLLAR KAPANDI
Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. 3 saat aralıksız şekilde yağan yağmur nedeniyle ilçe merkezi sular altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Kapisre deresinin taşması sonucu bazı mahalle ve köy yolları ulaşıma kapandı.
VATANDAŞLAR KENDİ İMKANLARIYLA SUYU TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞTI
İlçe merkezinde rögarların tıkanması sonucu, dükkanını su basan Arhavi esnafı dükkanındaki suyu kovalar ve süpürgelerle tahliye etmeye çalıştı. Arhavi Belediyesi ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, yağışın aralıklarla devam ettiği Arhavi'de vatandaşlar ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.
Kaynak: haberinburada
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