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SAĞLIK BAKANLIĞI, YENİ DOĞAN SERVİSİNDEKİ FARE SKANDALIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI


Sağlık Bakanlığı, Yeni Doğan Servisindeki Fare Skandalıyla İlgili Soruşturma Başlattı
Tarih : 16 Eylül 2017, 16:30
Puan Ver : Sağlık Bakanlığı, Yeni Doğan Servisindeki Fare Skandalıyla İlgili Soruşturma Başlattı(8/10)4

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Şanlıfurfa 'da özel bir hastanenin yeni doğan servisinde fare yakalanması ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

FARE, KUVÖZLERİN ÜZERİNE ÇIKTI

DHA'nın haberine göre; olay, Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir hastanenin yeni doğan bakım servisinde meydana geldi.

Kentte yayın yapan 'Urfadabugun.com' isimli internet sitesinde yayınlanan görüntülerde, hastanenin yeni doğan ünitesine giren bir fare bebeklerin tedavi amaçlı konulduğu kuvözlerin üzerinde görüldü.

FAREYİ YAKALAMAK İÇİN KOVALAMACA YAŞANDI

Fareyi gören hemşire durumu temizlik personeline bildirdi. Eline süpürge ve kürek alan personel servise giren fareyi yakalamak için kovalamacaya girdi. Zaman zaman çığlık, zaman zaman da kahkahaların atıldığı fare yakalama operasyonunda köşeye sıkıştırılan fare üzeri plastik kapla kapatılarak yakalandı. Birkaç ay öncesine ait olduğu öne sürülen görüntülerin yaşandığı olayla ilgili hastane yönetimi açıklama yapmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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