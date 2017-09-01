Gıda, Tarım Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, kurbanlık hayvan eti konusunda uyarıda bulundu. Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan rehber kitapçıkta, etlerin ilk olarak sıcak ve taze olduğu için 14-20 derecede 5-6 saat dinlendirilmesi gerektiği belirtildi. Daha sonra etin tüketim amacına göre sınıflandırılması önerildi. Etlerin kıymalık, kızartmalık ve haşlamalık olarak ayrılması gerektiği vurgulanan kitapçıkta, kurban etinin kullanım miktarlarına göre ambalajlanıp 4 derecede soğutulması tavsiye edildi.

'EKSİ 18 DERECEDE 6 AY SAKLANABİLİR'

Gazete Habertürk'ün Aykut Yılmaz'ın haberine göre sıcak etin, oda sıcaklığında dinlendirilmeden soğutucuya konulması halinde kasılmadan dolayı iç ısısının yeterince düşmeyeceği dile getirilen kitapçıkta, bu nedenle etin sıcak kalacağı, birkaç gün sonra da bozulmaya başlayacağı kaydedildi. Bozulma sonucu yeşillenip kokuşan etin tüketilmemesi istenen kitapçıkta, "Etler 12 saat olgunlaştıktan sonra tüketilmeye başlanmalıdır. Olgunlaşmamış etler zor işlenir, iyi pişmez, sert ve lezzeti azdır. Olgunlaşmış etler daha kolay işlenir, kolay pişer, gevrek ve lezzetlidir" denildi.

BİR HAFTADA BOZULMADAN NASIL MUHAFAZA EDİLEBİLİR?

Taze etin buzdolabında 1 hafta bozulmadan muhafaza edilebileceği belirtilen kitapçıkta, şu bilgiler verildi:

"Uygun büyüklüklerde ambalajlanıp buzlukta 1 ay, şoklandıktan sonra -18 derecede 6 ay saklanabilir. Etler tuzla salamura edilerek de saklanabilir. Tuz etlerin uzun süre bozulmasını önler. Eti diğer bir saklama şekli de kavurma yapmaktır. Kavurma yapılan etler uygun şartlarda 1 yıl saklanabilir. Etlerin daha uzun süre saklanması bozulmaya, besleyici değerinin azalmasına, lezzet ve aroma kaybına neden olur. Kullanılan ambalaj malzemeleri ve kaplar gıdalara uygun olmalıdır. Sanayide kullanılan kimyasal madde, ilaç, boya gibi maddeler için kullanılan bidon ve varillerin et ve gıdalar için kullanılması sağlık için büyük tehlikedir."

Kaynak: haberinburada