Amerika'da sahibi tarafından çekilen görüntülerde, köpeğin sahibie gülümsediği görülüyor.

SAHİBİ ÇEKİYOR DİYE GÜLÜMSEDİ

Tatlı köpeğin, sahibi videoyu başlatınca ona gülümsemesi, izleyenler tarafından çok beğenildi. Sosyal medyada viral olan videoya izleyenlerden olumlu yorumlar geldi.

Kaynak: haberinburada