F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak

Sahibine Gülümseyen Köpeğin Tatlılığı, İzleyenleri de Gülümsetti

SAHİBİNE GÜLÜMSEYEN KÖPEĞİN TATLILIĞI, İZLEYENLERİ DE GÜLÜMSETTİ

Amerika'da köpeğin sahibi onu kameraya çekerken gülümsemesi, izlenme rekoru kırdı.

Tarih : 18 Eylül 2017, 18:50
Puan Ver : Sahibine Gülümseyen Köpeğin Tatlılığı, İzleyenleri De Gülümsetti(10/10)6

Amerika'da sahibi tarafından çekilen görüntülerde, köpeğin sahibie gülümsediği görülüyor.

SAHİBİ ÇEKİYOR DİYE GÜLÜMSEDİ

Tatlı köpeğin, sahibi videoyu başlatınca ona gülümsemesi, izleyenler tarafından çok beğenildi. Sosyal medyada viral olan videoya izleyenlerden olumlu yorumlar geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sahibine  Gülümseyen  Köpeğin  Tatlılığı  İzleyenleri  De  Gülümsetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER