SAHİBİNE GÜLÜMSEYEN KÖPEĞİN TATLILIĞI, İZLEYENLERİ DE GÜLÜMSETTİ
Amerika'da köpeğin sahibi onu kameraya çekerken gülümsemesi, izlenme rekoru kırdı.
Amerika'da sahibi tarafından çekilen görüntülerde, köpeğin sahibie gülümsediği görülüyor.
SAHİBİ ÇEKİYOR DİYE GÜLÜMSEDİ
Tatlı köpeğin, sahibi videoyu başlatınca ona gülümsemesi, izleyenler tarafından çok beğenildi. Sosyal medyada viral olan videoya izleyenlerden olumlu yorumlar geldi.
Kaynak: haberinburada
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