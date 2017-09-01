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Sahibinin Elinden Kurtulan Boğa, Yaşlı Adama Çarptı: İki Kolu da Kırıldı

SAHİBİNİN ELİNDEN KURTULAN BOĞA, YAŞLI ADAMA ÇARPTI: İKİ KOLU DA KIRILDI

Ankara'da kesim sırasında sahibinin elinden kurtulan boğa kaçarken yaşlı adama çarptı. Çarpma sonucu kazdığı kuyuya düşen yaşlı adamın 2 kolu da kırıldı.

Tarih : 01 Eylül 2017, 17:20
Puan Ver : Sahibinin Elinden Kurtulan Boğa, Yaşlı Adama Çarptı: İki Kolu Da Kırıldı(10/10)6

Ankara'da kesim sırasında sahibinin elinden kurtulan boğanın çarpması sonucu kendi kazdığı çukura düşen vatandaşın iki kolu kırıldı.

KAN ETRAFA YAYILMASIN DİYE KAZDIKLARI ÇUKURA KENDİSİ DÜŞTÜ

Bayram namazının ardından sabahın ilk saatlerinde kesim alanına getirilen bir boğa, kesim sırasında 63 yaşındaki Aslan Atmaca'nın elinden kurtuldu. Boğanın çarpmasıyla kazdıkları çukura düşen Atmaca'nın iki kolu kırıldı.

BOYNUZLARI İLE BANA VURDU

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Atmaca, yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Boğayı kesim için kafasından tutuyordum. Boğa elimizden kurtularak boynuzları ile bana vurdu. Kurban atıkları için açılan çukura iki elimin üstüne düştüm. Çocuklar ve akrabalarım beni çukurdan çıkararak hastaneye getirdi. 2 kolumun kırılması sonucu alçıya aldılar."

Bir diğer acemi kasap ise, kurban keserken elindeki bıçağın bacağına saplanması sonucu yaralanarak Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

ACEMİ KASAPLAR BU SENE DE İŞ BAŞINDA

Ankara'da bayram namazının kılınmasının ardından kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlıklarını kesmek için yollara düşen vatandaşlar, acemi kasap manzaraları ile karşılaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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