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SAHİLE VURAN 700 KİLOLUK KAPLUMBAĞAYI GÖRENLER PANİKLEDİ


Sahile vuran 700 kiloluk kaplumbağayı görenler panikledi
Tarih : 26 Eylül 2017, 13:20
Puan Ver : Sahile Vuran 700 Kiloluk Kaplumbağayı Görenler Panikledi(8/10)4

İspanya'nın Barcelona şehrinde karaya vuran 700 kiloluk kaplumbağayı görenler çok şaşırdı.

2 METRELİK DEV KAPLUMBAĞA

2 metre uzunluğundaki dev kaplumbağa Barcelona yakınlarında karaya vurdu. Ölü kaplumbağanın 700 kilogram olduğu tespit edilirken, sahilden kaldırmak için ise vinç çağırıldı.

SON 2 BİN YILDA 10. KEZ GÖRÜLDÜ

Uzmanların açıkladığına göre, bu tür bir kaplumbağaya rastlamak oldukça ender görülen bir şey. Hatta son 2 bin yıl içerisinde bu kadar büyük bir kaplumbağanın yalnızca 10 kez görüldüğü belirtildi.

"NORMALDE BU BÖLGEDE YAŞAMIYORLAR"

Genellikle Güney Amerika bölgesinde rastlanılan bir tür olan dev kaplumbağa ispanya'nın sahiline vurdu. Pere Alzina isimli biyolog, "Kaplumbağayı Brezilya'da bulduğumuzda oldukça şaşırdık. Çünkü bu bölgede bu kadar büyüğü hiç görülmemişti"

Kaplumbağanın cesedi, otopsi amacıyla Barcelona Üniversitesi'ne götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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