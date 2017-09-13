Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı

Sakar Aşık, Evlilik Teklifi Ederken Yüzüğü Nehre Düşürdü

SAKAR AŞIK, EVLİLİK TEKLİFİ EDERKEN YÜZÜĞÜ NEHRE DÜŞÜRDÜ

Amerika'lı adam kız arkadaşına altından nehir geçen bir köprüde evlenme teklifi etmek isterken yüzüğü nehre düşürdü.

Tarih : 13 Eylül 2017, 16:50
Puan Ver : Sakar Aşık, Evlilik Teklifi Ederken Yüzüğü Nehre Düşürdü(8/10)4

Amerika'da evlilik teklifi sırasında adam yüzüğü nehre düşürünce, teklifi de süprizi de yarım kaldı.

EVLİLİK TEKLİF ETMEK İÇİN DOĞAL BİR ORTAM SEÇMİŞTİ

Amerika'da uzun süredir beraber olan çift birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar verdiler. Amerika'lı adam evlilik teklifi için altından nehir geçen bir köprüyü tercih etti. Dizinin üstüne çöküp kız arkadaşını şaşırtan sakar aşık, teklifi yapaağı sırada yüzüğü düşürdü. Önce köprünün üzerine düşen ve oradan sekip, tahtaların arasından nehre giden yüzüğün arkasından çift ağızları beş karış açık olarak bakakaldı.

ÖNCE ŞAKA ZANNETTİ

Evlilik teklifi yapılan kız önce şaka zannetse de sevgilisinin yüzündeki ifadeden olayın gerçek olduğunu anladı.

HERKES YÜZÜĞÜ ARADI

Olayın ardından bölgedekiler olayı eğlenceye dönüştürerek hem nehirde serinlediler hem de yüzüğü aradılar. Ancak yüzük bulunamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sakar  Aşık  Evlilik  Teklifi  Ederken  Yüzüğü  Nehre  Düşürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER