SAKAR AŞIK, EVLİLİK TEKLİFİ EDERKEN YÜZÜĞÜ NEHRE DÜŞÜRDÜ
Amerika'lı adam kız arkadaşına altından nehir geçen bir köprüde evlenme teklifi etmek isterken yüzüğü nehre düşürdü.
Amerika'da evlilik teklifi sırasında adam yüzüğü nehre düşürünce, teklifi de süprizi de yarım kaldı.
EVLİLİK TEKLİF ETMEK İÇİN DOĞAL BİR ORTAM SEÇMİŞTİ
Amerika'da uzun süredir beraber olan çift birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar verdiler. Amerika'lı adam evlilik teklifi için altından nehir geçen bir köprüyü tercih etti. Dizinin üstüne çöküp kız arkadaşını şaşırtan sakar aşık, teklifi yapaağı sırada yüzüğü düşürdü. Önce köprünün üzerine düşen ve oradan sekip, tahtaların arasından nehre giden yüzüğün arkasından çift ağızları beş karış açık olarak bakakaldı.
ÖNCE ŞAKA ZANNETTİ
Evlilik teklifi yapılan kız önce şaka zannetse de sevgilisinin yüzündeki ifadeden olayın gerçek olduğunu anladı.
HERKES YÜZÜĞÜ ARADI
Olayın ardından bölgedekiler olayı eğlenceye dönüştürerek hem nehirde serinlediler hem de yüzüğü aradılar. Ancak yüzük bulunamadı.
Kaynak: haberinburada
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