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saldırganın kırgız olduğuna dair haberleri inceliyoruz

SALDIRGANIN KIRGIZ OLDUĞUNA DAİR HABERLERİ İNCELİYORUZ

Kırgızistan güvenlik güçleri, Reina'daki terör saldırısında Kırgız vatandaşının rol aldığına dair haberleri incelediğini duyurdu

Tarih : 03 Ocak 2017, 14:54
Puan Ver : Saldırganın Kırgız Olduğuna Dair Haberleri İnceliyoruz(6/10)5


Kırgız güvenlik güçleri, İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübünde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında Kırgız vatandaşının rol aldığına dair haberleri incelediğini bildirdi.



Reuters'ın haberine göre Kırgız güvenlik güçleri, konuyla ilgili Türk yetkililerle iletişim içinde olduğunu aktardı.



 



kaynak:habertürk








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