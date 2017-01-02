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SALDIRI HAZIRLIĞI YAPAN PKK'LI TERÖRİST YAKALANDI


SALDIRI HAZIRLIĞI YAPAN PKK'LI TERÖRİST YAKALANDI
Tarih : 02 Ocak 2017, 12:53
Puan Ver : Saldırı Hazırlığı Yapan Pkk'lı Terörist Yakalandı(10/10)11


Van'da saldırı hazırlığı yapan PKK'lı terörist, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda yakalandı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince il merkezi ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi amacıyla terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Muradiye ilçesinde saldırı hazırlığında olan örgüt mensubunun operasyonla yakalandığı kaydedilen açıklamada, "Örgüt mensubunun ikametinde yapılan aramada, 2 AK 47 uzun namlulu silah, 3 şarjör, 2 el bombası, çok sayıda mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada ayrıca terörle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü vurgulanarak, şöyle denildi:



"PKK/KCK, FETÖ/PDY silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Saldırı  Hazırlığı  Yapan  Pkk    Terörist  Yakalandı    haber

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