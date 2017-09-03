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SALDIRILARDAN KAÇARAK BANGLADEŞ'E GEÇEN ARAKANLI MÜSLÜMANLARIN SAYISI 73 BİNE ULAŞTI


Saldırılardan Kaçarak Bangladeş'e Geçen Arakanlı Müslümanların Sayısı 73 Bine Ulaştı
Tarih : 03 Eylül 2017, 18:10
Puan Ver : Saldırılardan Kaçarak Bangladeş'e Geçen Arakanlı Müslümanların Sayısı 73 Bine Ulaştı(7/10)3

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e ulaşan Arakanlı Müslümanların sayısının 73 bine yükseldiğini bildirdi.

60'TAN FAZLA KÖYDE SALDIRI DÜZENLENDİ

BMMYK'nın Bangladeş'teki Bölge Sözcüsü Vivian Tan, Arakan'da ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarının başladığı 25 Ağustos'tan bu yana 73 bin sivilin Bangladeş'e geçtiğini söyledi.Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında, 25 Ağustos'tan beri çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda 60'tan fazla köy hedef alınıp bu köylerden onlarcası yakıldı.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARIN SINIRDAKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

On binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği sebebiyle bölgeden kaçmaya çalışırken siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye çabalıyor. On binlerce Arakanlı Müslüman'ın sınır bölgesindeki bekleyişi sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları, hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken bazıları rakamın binlerce olduğunu iddia ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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