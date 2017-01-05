

İzmir Adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi.







Görgü tanıkları adliye önünde bir aracın yandığını ifade ediyor. Bölgede yaralıların olduğu ve ambulasların sevk edildiği belirtiliyor. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre; patlamanın bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği bildirildi







Saldırının ardından iki teröristle polisin çatışmaya girdiği teröristlerden birinin öldürüldüğü, diğeriyle çatışmanın sürdüğü bildirildi







Patlama sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine 6 yaralının geldiği bildirildi







Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti. Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.







Bu arada, çatışmada ölü ele geçirilen teröristin üzerinde patlayıcı olup olmadığı polis ekipleri tarafından araştırılıyor.







kaynak:milliyet