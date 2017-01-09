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salih müslim: abd bize silah veriyor

SALİH MÜSLİM: ABD BİZE SİLAH VERİYOR

Terör örgütü PYD'nin eş başkanı Salih Müslim, "ABD, Demokratik Suriye Güçlerine askeri yardımlarda bulunuyor." dedi. Demokratik Suriye Güçleri, ağırlıklı olarak YPG'lilerden oluşuyor.

Tarih : 09 Ocak 2017, 16:59
Puan Ver : Salih Müslim: Abd Bize Silah Veriyor(5/10)6


Terör örgütü PYD'nin Eş Başkanı Salih Müslim, Rus haber ajansı Sputnik'e konuştu. Müslim, "ABD, Demokratik Suriye Güçlerine askeri yardımlarda bulunuyor. ABD ile Demokratik Suriye Güçleri arasında da iyi ilişkiler bulunuyor." dedi. Suriye Demokratik Güçleri'nin YPG'lilerden oluştuğu düşünüldüğünde Müslim, ABD'nin terör örgütlerine silah verdiğini doğrulamış oldu.



"TÜRKİYE IŞİD'İN DÜŞMESİNİ İSTEMİYOR"



Ankara'nın terör örgütü olarak tanıdığı PYD'nin eş başkanı olan Müslim, Türkiye'nin ABD'ye YPG konusunda yaptığı eleştirilere de değindi.



DEAŞ'a karşı en etkili mücadelenin YPG tarafından verildiğini savunan Müslim, şöyle devam etti:



"YPG, IŞİD ile mücadele ediyor. Türkiye, IŞİD'in düşmesini, yenilgiye uğramasını istemiyor. Türkiye bundan dolayı ABD'nin YPG'ye silah vermesini istemiyor. Çünkü IŞİD ile karada en etkili mücadele eden YPG güçleridir. Demokratik Suriye Güçleridir. Demokratik Suriye Güçleri, IŞİD'e ağır darbeler vuruyor. Demokratik Suriye Güçleri, IŞİD ile mücadelede koalisyon güçleri ile ortak hareket ediyor. Türkiye koalisyon güçlerinin Demokratik Suriye Güçleriyle ilişkide olmasını istemiyor. Onlara silah vermesini istemiyor."



"ABD SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİNE SİLAH VERİYOR"



Müslim,"ABD ile ilişkilerimiz iyi bir şekilde gidiyor. Demokratik Suriye Güçleri yöneticilerinden aldığımız bilgilere göre ABD, Demokratik Suriye Güçlerine askeri yardımlarda bulunuyor. ABD ile Demokratik Suriye Güçleri arasında da iyi ilişkiler bulunuyor." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Salih  Müslim  Abd  Bize  Silah  Veriyor    haber

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